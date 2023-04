Da Bergamo a Cremona in motorino, i tifosi dell’Atalanta sfilano per le strade - Le foto (Di sabato 1 aprile 2023) LA FESTA. Alle 10 di sabato 1 aprile i tifosi dell’Atalanta hanno attraversato la città a suon di clacson, fumogeni e sventolando sciarpe e bandiere nerazzurre. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 1 aprile 2023) LA FESTA. Alle 10 di sabato 1 aprile ihanno attraversato la città a suon di clacson, fumogeni e sventolando sciarpe e bandiere nerazzurre.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... siviaggia : Riparte il #2aprile, con nuove tratte, la stagione dei treni storici ???????? @inLOMBARDIA. Per il 2023, arrivi anche a… - webecodibergamo : Alle 10 di sabato 1 aprile i tifosi dell’Atalanta hanno attraversato la città a suon di clacson, fumogeni e sventol… - sportli26181512 : Bergamo-Cremona in motorino, l'entusiasmo dei tifosi dell'Atalanta: Alle 10 in punto del mattino decine di motorini… - cmdotcom : Bergamo-Cremona in motorino, l'entusiasmo dei tifosi per #CremoneseAtalanta - tuttoatalanta : L'Eco di Bergamo in apertura sulla Dea: “L’Atalanta prenota tre punti a Cremona” -