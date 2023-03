(Di venerdì 31 marzo 2023) (Adnkronos) - Undella Florida ha raggiunto un accordo con i sostenitori della protezione degli animali per liberare Lolita, un'tenuta in cattività per più di mezzo secolo. Il Miami Seaquarium ha dichiarato di aver raggiunto un "accordo vincolante" con l'associazione no-profit Friends of Lolita per riportare l', che recentemente ha smesso di partecipare agli spettacoli per i visitatori, in un habitat oceanico nel Pacifico nord-occidentale entro due. L'esemplare ha un età di 57ed è stata catturata nel 1970 in un'insenatura al largo di Seattle.

... voce di Horcynusin Germania, racconta in questa intervista il suo 'viaggio in Italia' di ... ancora viva e attiva, per l'opera lirica e il teatro, e che lì, grazie alla tecnologia, in ...... voce di Horcynusin Germania, racconta in questa intervista il suo 'viaggio in Italia' di ... ancora viva e attiva, per l'opera lirica e il teatro, e che lì, grazie alla tecnologia, in ...

Un'orca torna in libertà dopo 50 anni in un acquario Adnkronos

(Adnkronos) - Un acquario della Florida ha raggiunto un accordo con i sostenitori della protezione degli animali per liberare Lolita, un'orca tenuta in cattività per più di mezzo secolo. Il Miami ...La storia di Lolita, denominata l'orca più sola del mondo, è stata resa famosa grazie al documentario Blackfish del 2013, che ha messo in luce le terribili condizioni in cui vivono in cattività questi ...