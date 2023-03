Scontri Paganese - Casertana | arrestati 15 ultras

(Di venerdì 31 marzo 2023) Dalle prime ore della mattinata è in corso da parte della polizia di Stato e dell'arma dei carabinieri l'esecuzione di 15 ordinanze di misure cautelari personali degli arresti domiciliari a carico di ...

di 15 ordinanze di misure cautelari personali degli arresti domiciliari a carico di altrettanti ultras della Paganese e della Casertana, ritenuti responsabili di vari reati in occasione degli scontri. Tra gli indagati per lesioni colpose, rissa, incendio e altri reati, gli ultras e i tifosi della Paganese identificati prima e dopo l'assalto al bus, effettuato con pietre, bastoni e fumogeni.

31 MAR - Dalle prime ore della mattinata è in corso da parte della polizia di Stato e dell'arma dei carabinieri l'esecuzione di 15 ordinanze di misure cautelari personali degli arresti domiciliari a ...l’esecuzione di 15 ordinanze di misure cautelari personali degli arresti domiciliari a carico di altrettanti ultras di Paganese e Casertana. Sono ritenuti responsabili di varie condotte criminose in ...