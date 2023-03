Papa Francesco, forse già sabato le dimissioni dal Gemelli | "E' intenzionato a presiedere i riti della Settimana Santa" (Di venerdì 31 marzo 2023) Secondo fonti vicine all'entourage del pontefice, Bergoglio trascorrerà anche questa notte di venerdì, la terza, al Gemelli e, per quanto riguarda la giornata di sabato, è già stato approntato un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 31 marzo 2023) Secondo fonti vicine all'entourage del pontefice, Bergoglio trascorrerà anche questa notte di venerdì, la terza, ale, per quanto riguarda la giornata di, è già stato approntato un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Avvenire_Nei : «Infezione respiratoria»: papa Francesco al Policlinico Gemelli - dottorbarbieri : ?????? Papa Francesco avrebbe una “infezione respiratoria' e quindi resterà in ospedale, al Gemelli, per alcuni giorni. - Tg3web : Al Tg3 la testimonianza delle tre suore inviate tre anni fa a Lampedusa da Papa Francesco per dare conforto ai migr… - 1970Germano : RT @gvecchi: Il cardinale Re: «Ho parlato con il Papa e si sente meglio. Si prevede esca domani, sabato, e poi presieda tutte le celebrazi… - fanpage : #PapaFrancesco non potrà celebrare la Santa Messa della domenica delle Palme, mentre potrebbe presiedere alla Messa… -