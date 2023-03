Gwyneth Paltrow vince la causa | non è stata lei a provocare l’incidente sugli sci

(Di venerdì 31 marzo 2023)ha vinto la sua battaglia in tribunale persci avvenuto nel 2016 in una stazione sciistica dello Utah. Il verdetto della giuria è arrivato giovedì in un’aula di tribunale gremita a Park City, nello Utah: la giuria ha respinto la denuncia di un ottico optometrista in pensione che aveva fattoall’attrice per le ferite riportate quando i due si erano scontrati su una pista per principianti della stazione sciistica di Deer Valley. La decisione arriva dopo otto giorni di testimonianze in aula trasmesse in diretta streaming che hanno attirato pubblico di tutto il mondo. La decisione della giuria segna una dolorosa sconfitta in tribunale per Terry Sanderson, l’uomo che ha citato in giudizioper oltre 300.000 mila dollari per le ferite riportate ...

