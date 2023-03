Gianni Morandi fan di ‘Mare Fuori’, canta la sigla e il video diventa virale (Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAnche Gianni Morandi è fan di Mare Fuori. Il cantautore bolognese ha pubblicato un video sui propri canali social in cui canta la sigla della nota serie tv in onda su Rai2. Ovviamente il cast della fortunata fiction ambientata a Napoli non si è lasciato sfuggire un “apprezzamento” così importante, e ha rilanciato il filmato. Dopo il ritorno al Festival di Sanremo in veste di conduttore al fianco di Amadeus, l’artista è partito con la sua nuova avvincente corsa per raggiungere e riabbracciare il suo affezionato pubblico nei principali palazzi dello sport italiani. L’artista, infatti, questa sera porterà il suo tour “Go Gianni! Go! Morandi nei Palasport” al PalaSele di Eboli. Eboli, Gianni ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAncheè fan di Mare Fuori. Ilutore bolognese ha pubblicato unsui propri canali social in cuiladella nota serie tv in onda su Rai2. Ovviamente il cast della fortunata fiction ambientata a Napoli non si è lasciato sfuggire un “apprezzamento” così importante, e ha rilanciato il filmato. Dopo il ritorno al Festival di Sanremo in veste di conduttore al fianco di Amadeus, l’artista è partito con la sua nuova avvincente corsa per raggiungere e riabbracciare il suo affezionato pubblico nei principali palazzi dello sport italiani. L’artista, infatti, questa sera porterà il suo tour “Go! Go!nei Palasport” al PalaSele di Eboli. Eboli,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaFrancyDeLuisi : RT @FMDBlog: #RECENSIONE #GianniMorandi #LIVE: Grande successo per l'unica data live di @morandi_g a Bari. Di @LaFrancyDeLuisi per #Far… - FMDBlog : #RECENSIONE #GianniMorandi #LIVE: Grande successo per l'unica data live di @morandi_g a Bari. Di… - it_mariopodcast : 'C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones' di Gianni Morandi - RadioR101 : #R101News: anche #GianniMorandi ama #MareFuori, sui social canta la sigla della serie tv - viaemiliarock : Si può dire, che nel giro di tre anni, tante cose siano cambiate per il buon Gianni. È cambiato il suo tempo, il su… -