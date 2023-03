Allarme per super batterio: causa infezione a occhi, 3 morti negli Usa (Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) – Allerta negli Stati Uniti per un super batterio, resistente ai farmaci, che sta causando infezioni agli occhi. A oggi sono stati 68 i casi confermati in 16 Stati di persone colpite dal raro ceppo di Pseudomonas aeruginosa, 3 i morti, 8 le segnalazioni di perdita della vista e 4 di rimozione chirurgica del bulbo oculare. I Centers for diseases control and prevention (Cdc) stanno collaborando con la Food and drug administration (Fda) e i dipartimenti sanitari statali e locali per indagare sul focolaio. L’indagine fino a oggi ha identificato alcune lacrime artificiali come possibile fonte di infezione. Tanto che Cdc e Fda hanno raccomandano a medici e pazienti di interrompere l’uso dei prodotti EzriCare o Artificial Tears in attesa di ulteriori ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) – AllertaStati Uniti per un, resistente ai farmaci, che stando infezioni agli. A oggi sono stati 68 i casi confermati in 16 Stati di persone colpite dal raro ceppo di Pseudomonas aeruginosa, 3 i, 8 le segnalazioni di perdita della vista e 4 di rimozione chirurgica del bulbo oculare. I Centers for diseases control and prevention (Cdc) stanno collaborando con la Food and drug administration (Fda) e i dipartimenti sanitari statali e locali per indagare sul focolaio. L’indagine fino a oggi ha identificato alcune lacrime artificiali come possibile fonte di. Tanto che Cdc e Fda hanno raccomandano a medici e pazienti di interrompere l’uso dei prodotti EzriCare o Artificial Tears in attesa di ulteriori ...

