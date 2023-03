Presidente di Taiwan in Centroamerica con doppio transito in Usa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfoglio_it : L'ex presidente di Taiwan vola in Cina. Durante i suoi due mandati presidenziali gli analisti preannunciavano un pe… - Barbara68545184 : RT @Geopoliticainfo: ????La presidente di #Taiwan, Tsai Ing-wen, assicura che l'isola difenderà i valori della libertà e della democrazia e c… - g_natalizia : RT @Geopoliticainfo: ????La presidente di #Taiwan, Tsai Ing-wen, assicura che l'isola difenderà i valori della libertà e della democrazia e c… - Geopoliticainfo : ????La presidente di #Taiwan, Tsai Ing-wen, assicura che l'isola difenderà i valori della libertà e della democrazia… - GabRosana : RT @GoodMorningIT: Lo storico viaggio in #Cina dell'ex presidente di #Taiwan Ma Ying-jeou riaccende i riflettori sull'isola, che il prossim… -

LadiTsai Ing - wen è da oggi impegnata in una missione diplomatica in Centroamerica per consolidare i legami con il Guatemala e il Belize, con un doppio transito negli Stati Uniti, a ...Lunedì ilha firmato un ordine esecutivo in cui limita la commercializzazione dei ... Presenta anchepur se, ha precisato il funzionario della Casa Bianca in un briefing con i ...In questi giorni ladiTsai Ing - wen e il suo predecessore Ma Ying - jeou, del partito di opposizione Kuomintang, viaggiano in direzioni opposte. Tsai arriverà il 29 marzo negli Stati Uniti, per quella ...

Il viaggio della presidente di Taiwan negli Stati Uniti. Pechino: "Una provocazione" RaiNews

L'ex presidente di Taiwan Ma Ying-jeou è arrivato a Shanghai lunedì pomeriggio, accolto in aeroporto da vari funzionari. La visita coincide quasi con il viaggio della presidente in carica Tsai Ing-wen ...(ANSA) - PECHINO, 29 MAR - La presidente di Taiwan Tsai Ing-wen è da oggi impegnata in una missione diplomatica in Centroamerica per consolidare i legami con il Guatemala e il Belize, con un doppio ...