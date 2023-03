Christina Aguilera promuove la Sex Positivity con i lubrificanti Playground (Di mercoledì 29 marzo 2023) «Il sesso è una parte essenziale del nostro benessere generale e @hello.playgroud è qui per ricordarvi che ogni parte del vostro corpo, non solo capelli o viso, merita di essere coccolata». Su Instagram, Christina Aguilera ha annunciato così il suo nuovo ruolo di founder – assieme a Catherine Magee – di Playground, brand dedicato alla salute e al benessere sessuale. Nato lo ... Amica. Leggi su amica (Di mercoledì 29 marzo 2023) «Il sesso è una parte essenziale del nostro benessere generale e @hello.playgroud è qui per ricordarvi che ogni parte del vostro corpo, non solo capelli o viso, merita di essere coccolata». Su Instagram,ha annunciato così il suo nuovo ruolo di founder – assieme a Catherine Magee – di, brand dedicato alla salute e al benessere sessuale. Nato lo ... Amica.

