ATP Miami 2023 | Lorenzo Sonego lotta ma non basta | ai quarti ci va Francisco Cerundolo

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Termina agli ottavi di finale l’avventura dial Masters 1000 di. Sul cemento statunitense, l’azzurro (n.59 al mondo) vince il primo set mostrando buone soluzioni, ma poi subisce il rientro dell’argentino(testa di serie n.25) e alla fine perde per 3-6 6-3 6-2 in due ore e 3 minuti di gioco. Aidi finale il sudamericano sfiderà il russo Karen Khachanov (n.14 del seeding). Dopo un breve inizio senza scossoni (2-2),sfrutta i tanti errori dinel quinto game per trovare il primo break della partita. L’azzurro però non molla e subito dopo rimedia ai suoi sbagli con il controbreak che vale il 3-3. Caricato dal recupero, il nostro portacolori tiene il suo turno di battuta nel settimo gioco e va ...

