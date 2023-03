“Andrai all’inferno”. Lady Gaga bacia in bocca la donna che la contesta: “Ci andremo insieme” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Nel sequel del film " Joker " (2019) intitolato " Joker: Folie á Deux ", diretto da Todd Phillips e interpretato da Joaquin Phoenix , Lady Gaga entra a far parte del cast nel ruolo dell'amante del Principe... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 29 marzo 2023) Nel sequel del film " Joker " (2019) intitolato " Joker: Folie á Deux ", diretto da Todd Phillips e interpretato da Joaquin Phoenix ,entra a far parte del cast nel ruolo dell'amante del Principe...

'Andrai all'inferno'. E Lady Gaga bacia la signora che la contesta: 'Ora ci andremo insieme' 'Andrai all'inferno'. Con queste parole una signora, che aveva tra le mani una copia di un giornale col titolo 'Crazy in Love' sopra le foto di Lady Gaga e di Joker, ha contestato la cantante e attrice,... Lady Gaga bacia una donna sul set: la foto fa il giro del mondo e accende nuovi gossip ... Folie à deux' veste i panni di Harley Quinn: psichiatra che si innamora del suo pericoloso paziente che aiuterà a scappare per vendicarsi contro la famiglia Wayne