"Guardate che ha fatto Clizia Incorvaia". GF Vip 7, è successo con Antonella al centro della scena (Di martedì 28 marzo 2023) Lo abbiamo raccontato qui, durante la puntata del 27 marzo 2023, al GF Vip 7 c'è stato un duro confronto tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia. Ora entra a gamba tesa sull'argomento anche la sorella di Micol, Clizia. In realtà il suo zampino arriva praticamente in diretta, ma sui social. Mentre in tv Antonella cercava di asfaltare, senza successo, la sorella, Clizia Incorvaia ha deciso di puntualizzare alcune cose. E non ci è andato affatto leggera. "L'aceddu 'nta jaggia o canta pi invidia o canta pi raggia", ossia "L'uccello nella gabbia o canta per invidia, o canta per rabbia", scrive Clizia sui social. In pratica la donna vorrebbe dire: "Quando una persona è solita fare pesanti critiche su altri, lo fa o perché è stata ...

