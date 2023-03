Giornata mondiale endometriosi: 'Qualità della vita a picco' (Di martedì 28 marzo 2023) 'Oggi, 28 marzo, è la Giornata nazionale dell'endometriosi, una patologia cronica, benigna, che può causare infertilità e che colpisce circa ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 28 marzo 2023) 'Oggi, 28 marzo, è lanazionale dell', una patologia cronica, benigna, che può causare infertilità e che colpisce circa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiCultura : Il #27marzo del 1898 nasceva Titina de Filippo, grande attrice del teatro napoletano. Quale migliore ricorrenza per… - chetempochefa : 'Ieri 25 marzo: giornata mondiale di quelli che quando in televisione succede qualcosa di strano dicono 'secondo me… - MinisteroSalute : In occasione della giornata mondiale dell'#endometriosi è attivo il numero verde @Sigo_tweet 800.592.782. ??Ginecol… - FrancescAzdoral : RT @topitalianews24: #Endometriosi: In occasione della giornata mondiale dell'#endometriosi è attivo il numero verde @Sigo_tweet 800.592.… - sanitainsicilia : Giornata Mondiale dell’Endometriosi: che cos’è e come intervenite CLICCA PER IL VIDEO -