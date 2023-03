Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Sport_Fair : #Berlusconi ricoverato a Milano Le condizioni del proprietario del #Monza - LorenzoPuliga : RT @CalcioFinanza: Silvio #Berlusconi è stato ricoverato al San Raffaele per dei controlli - LiveSicilia : Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano - glooit : Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele leggi su Gloo - 10Innamorato : RT @CalcioFinanza: Silvio #Berlusconi è stato ricoverato al San Raffaele per dei controlli -

L'ultimo ricovero dial San Raffaele risaliva a gennaio dello scorso anno. L'ex premier è statoa gennaio 2022 per un'infezione partita dalle vie urinarie e trattata con una ...Silvioda ieri sera all'ospedale San Raffaele di Milano. Secondo quanto si è appreso, il ricovero è dovuto ad alcuni esami di routine a cui il leader di Forza Italia si sta ...Il patron del Monza e leader di Forza Italia è entrato in ospedale nella giornata di lunedì. La situazioneSilvioal San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia e patron del Monza è entrato in ospedale nella giornata di lunedì. Silvio- calciomercato.itL'allarme sulle ...

Berlusconi ricoverato al San Raffaele per dei controlli Corriere della Sera

L’ultimo ricovero di Berlusconi al San Raffaele risaliva a gennaio dello scorso anno. L’ex premier è stato ricoverato a gennaio 2022 per un’infezione partita dalle vie urinarie e trattata con una ...Silvio Berlusconi è ricoverato da ieri sera all'ospedale San Raffaele di Milano. Secondo quanto si è appreso, il ricovero è dovuto ad alcuni esami di routine a cui il leader di Forza Italia si sta ...