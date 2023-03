Stangata sul pane, gli italiani costretti a pagare di più: le cifre sono folli (Di lunedì 27 marzo 2023) Il prezzo del pane sta crescendo vertiginosamente e non accenna a fermarsi: vediamo quanto sta costando in media adesso Sembra che il mondo sia diventato completamente folle. Uno dei beni alimentari che fino ad oggi era possibile acquistare ad un minimo prezzo, ha raggiunto delle cifre esorbitanti. Si tratta del pane, bene che ha ricevuto una Stangata impressionante. Ecco gli italiani quanto devono pagare per poterlo mangiare. Costo del pane alle stelle- Ilovetrading.itL’allarme su questa situazione era stato già lanciato un po’ di tempo fa, ma oggi arrivano ulteriori stangate sui beni di prima necessità, tra cui il pane. Nell’ultimo mese si è diffusa una preoccupazione generale non solo per il prezzo del pane, ma anche di tutti quei ... Leggi su ilovetrading (Di lunedì 27 marzo 2023) Il prezzo delsta crescendo vertiginosamente e non accenna a fermarsi: vediamo quanto sta costando in media adesso Sembra che il mondo sia diventato completamente folle. Uno dei beni alimentari che fino ad oggi era possibile acquistare ad un minimo prezzo, ha raggiunto delleesorbitanti. Si tratta del, bene che ha ricevuto unaimpressionante. Ecco gliquanto devonoper poterlo mangiare. Costo delalle stelle- Ilovetrading.itL’allarme su questa situazione era stato già lanciato un po’ di tempo fa, ma oggi arrivano ulteriori stangate sui beni di prima necessità, tra cui il. Nell’ultimo mese si è diffusa una preoccupazione generale non solo per il prezzo del, ma anche di tutti quei ...

