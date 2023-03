L'"autogol" della sinistra sulla sicurezza stradale (Di lunedì 27 marzo 2023) Il Pd di Castiglion Fiorentino (Toscana) ha criticato l'installazione in piazza di una macchina incidentata, voluta dal sindaco di centrodestra per sensibilizzare sulla sicurezza stradale. Ma i cittadini si sono schierati con l'amministrazione:"Campagna forte ed incisiva" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 27 marzo 2023) Il Pd di Castiglion Fiorentino (Toscana) ha criticato l'installazione in piazza di una macchina incidentata, voluta dal sindaco di centrodestra per sensibilizzare. Ma i cittadini si sono schierati con l'amministrazione:"Campagna forte ed incisiva"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Oggi al via dell’udienza preliminare sapremo. Ma non è escluso che ci troviamo davanti a un altro autogol della dif… - ZZiliani : La #Cassazione aveva così respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile per vizio di procedura. Ora, anzi oggi sa… - ZZiliani : Non potendo dire sono innocente, la #Juventus urla e strepita non vi è permesso giudicarmi, e si butta in una cacci… - ioufficiale : @AleLMGO Il grande autogol della SX è non aver mai - seriamente - parlato di integrazione e accoglienza se non x pr… - Diavolaccio69 : RT @ZZiliani: La #Cassazione aveva così respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile per vizio di procedura. Ora, anzi oggi sarà il Gup… -