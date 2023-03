La Curva Sud: “Benevento non vuole retrocedere, chi non ci crede si faccia da parte” (Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa Curva Sud Benevento ha diramato un comunicato sulla situazione legata alla squadra formulando un invito alla squadra e al resto della tifoseria. Domani alle ore 16 al Ciro Vigorito è prevista una seduta di allenamento a porte aperte. Di seguito il testo della nota: Siamo giunti al momento cruciale della stagione. Benevento non vuole retrocedere ed è un messaggio che rivolgiamo forte e chiaro a chi indossa la maglia giallorossa. La Curva Sud non verrà meno nel proprio sostegno, come sempre fatto e come sempre farà. La nostra voce accompagnerà sempre questi colori, al di là della categoria, ma allo stesso tempo vogliamo che in campo ci vadano undici guerrieri, gente che davvero sente l’importanza della causa è che farebbe di tutto per raggiungere ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLaSudha diramato un comunicato sulla situazione legata alla squadra formulando un invito alla squadra e al resto della tifoseria. Domani alle ore 16 al Ciro Vigorito è prevista una seduta di allenamento a porte aperte. Di seguito il testo della nota: Siamo giunti al momento cruciale della stagione.noned è un messaggio che rivolgiamo forte e chiaro a chi indossa la maglia giallorossa. LaSud non verrà meno nel proprio sostegno, come sempre fatto e come sempre farà. La nostra voce accompagnerà sempre questi colori, al di là della categoria, ma allo stesso tempo vogliamo che in campo ci vadano undici guerrieri, gente che davvero sente l’importanza della causa è che farebbe di tutto per raggiungere ...

