Ecco come nasce la riforma italiana dell’Onu Parla l’amb Vento

"L'Italia punta a riformare il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per renderlo adatto alle sfide del mondo di oggi". Lo ha spiegato, in un tweet, Maria Tripodi, sottosegretaria agli Esteri, che oggi ha preso parte alla Farnesina alla riunione del gruppo "Uniting for Consensus" a livello di alti funzionari per discutere delle strategie con cui promuovere una riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. "Uniamo i nostri sforzi", ha aggiunto Tripodi, "per una riforma che sia veramente vantaggiosa per tutti". L'appuntamento è stato fortemente voluto dall'Italia, che punta a rilanciare l'azione del gruppo. "Ora più che mai è urgente riformare l'organo più importante dell'Onu, rendendolo adatto alle sfide del mondo di oggi", ha sottolineato Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ...

