Calciomercato – Tutti pazzi per Prestianni: possibili offerte di Milan e Napoli (Di lunedì 27 marzo 2023) Nella corsa al talento argentino Gianluca Prestianni si possono inserire anche Milan e Napoli, oltre ai club già su di lui Leggi su pianetamilan (Di lunedì 27 marzo 2023) Nella corsa al talento argentino Gianlucasi possono inserire anche, oltre ai club già su di lui

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... allgoalsnapoli : Rai - Kim, agenti venali lo stanno proponendo a tutti: pronte offerte da 5mln da 3 top club, la risposta di ADL… - calciomercatoit : ???? Tutti pazzi per Mateo #Retegui: #Inter in pole, come giocherebbe in nerazzurro ?? via @ScodittiRachele - PianetaMilan : Calciomercato – Tutti pazzi per Prestianni: possibili offerte di @acmilan e Napoli #SempreMilan #ACMilan #Milan… - cmdotcom : Tutti contro #Conte, #Scholes lo attacca su Instagram e poi cancella: ecco le accuse - sportli26181512 : Tutti contro Conte, Scholes lo attacca su Instagram e poi cancella: ecco le accuse: La storia tra Antonio Conte e i… -