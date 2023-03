Stojkovic (ct Serbia): «Kostic ha lasciato la squadra ieri, ha un’infiammazione del tendine d’Achille» (Di domenica 26 marzo 2023) Stojkovic, ct della Nazionale serba, ha parlato in conferenza stampa annunciando l’infortunio di Filip Kostic Stojkovic, ct della Nazionale serba, ha parlato in conferenza stampa. LE PAROLE – «Brutte notizie per noi, ha lasciato la squadra ieri. È un’infiammazione del tendine d’Achille. Non c’era bisogno di correre rischi e la decisione è stata per lui di tornare al club, alla Juve. Non sarà in gruppo per la partita di domani. Gli infortuni sono parte integrante e non c’è niente di peggio per un allenatore, e in Qatar abbiamo visto quanti problemi provoca. Tuttavia, fa parte del calcio e dobbiamo trovare un modo per superarlo. Mi aspetto che i giocatori siano responsabili, giochino al meglio e raggiungano l’obiettivo. A questo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 marzo 2023), ct della Nazionale serba, ha parlato in conferenza stampa annunciando l’infortunio di Filip, ct della Nazionale serba, ha parlato in conferenza stampa. LE PAROLE – «Brutte notizie per noi, hala. Èdel. Non c’era bisogno di correre rischi e la decisione è stata per lui di tornare al club, alla Juve. Non sarà in gruppo per la partita di domani. Gli infortuni sono parte integrante e non c’è niente di peggio per un allenatore, e in Qatar abbiamo visto quanti problemi provoca. Tuttavia, fa parte del calcio e dobbiamo trovare un modo per superarlo. Mi aspetto che i giocatori siano responsabili, giochino al meglio e raggiungano l’obiettivo. A questo ...

