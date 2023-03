Campania, incidente fatale tra auto e ambulanza: muore 28enne (Di sabato 25 marzo 2023) Tragico incidente nel salernitano stamattina. A perdere la vita un giovane di appena 28 anni. L’impatto fatale si è verificato alle ore 6:15 circa, sulla A30 Caserta-Salerno tra un’auto ed un’ambulanza. A perdere la vita un 28enne che era alla guida della vettura. Altre due persone sono rimaste ferite. incidente Castel San Giorgio: morto 28enne Sul tratto autostradale L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 25 marzo 2023) Tragiconel salernitano stamattina. A perdere la vita un giovane di appena 28 anni. L’impattosi è verificato alle ore 6:15 circa, sulla A30 Caserta-Salerno tra un’ed un’. A perdere la vita unche era alla guida della vettura. Altre due persone sono rimaste ferite.Castel San Giorgio: mortoSul trattostradale L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... occhio_notizie : Ancora un incidente sul lavoro in #Campania dove un operaio cade da una scala all'interno di una cisterna dove stav… - LuceverdeInfo : ??? #Autostrade #incidente #traffico - A3 Napoli-Salerno ??????Coda di 2 km tra Torre Annunziata Nord e Ercolano - Sca… - occhio_notizie : Claudio e Ferdinando morti in un incidente nella notte La #Campania prega ora per Raffaele, 20enne in coma >>… - domenicosabell1 : RT @occhio_notizie: ?? Drammatico incidente in #Campania. Prova a recuperare il suo cagnolino in strada ma viene travolta e uccisa da un'aut… - infoitinterno : Mariarosaria muore in un tragico incidente stradale in Campania -