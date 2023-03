Ucraina | la diretta – Usa | “Se la Cina arma Mosca si rischia un conflitto globale” Pechino | “L’America ostacola i colloqui di pace”

(Di venerdì 24 marzo 2023) Medvedev: “Con l’uranio impoverito si apre il vaso di Pandora”. Kiev: “A Kherson 74 attacchi in 24 ore”. Il consigliere presidenziale Podolyak: “Meloni ha spiegato brillantemente all’Ue i rischi di non aiutare l’. La telefonata tra Xi e Zelensky? È complicato” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Medvedev: potremmo arrivare fino a Kiev e Leopoli #Ucraina #Russia #guerra #24marzo - repubblica : Diretta Russia-Ucraina: la Corte Penale Internazionale emette mandato d'arresto contro Vladimir Putin per crimini d… - fattoquotidiano : #16marzo ore 18.00. @ale_dibattista e @marcotravaglio dialogano sulla guerra in Ucraina. Segui la diretta sui cana… - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Medvedev: potremmo arrivare fino a Kiev e Leopoli #Ucraina #Russia #guerra #24marzo - armandoluongo10 : RT @petergomezblog: Ucraina, la diretta – Raid missilistico russo nel Donetsk, cinque morti. Pechino: “Gli Usa ostacolano i colloqui di pac… -

... il precedente del summit Xi - Putin Lo speciale sull'anniversario della guerra La timeline - Le immagini dallo spazio Dossier - Sentieri di guerra Le notizie indal conflitto- ...... non sono riusciti a strappare un pass per Qatar 2022, avendo perso il playoff con l'. La ... Come vedere Scozia - Cipro intv e in streaming La gara tra Scozia e Cipro, in programma ...'Gli Stati Uniti non hanno ancora prove che la Cina abbia fornito armi alla Russia, ma se lo facesse 'prolungherebbe il conflitto e certamente amplierebbe la guerra potenzialmente non solo nella ...

Ucraina, la diretta - Raid missilistico russo nel Donetsk, cinque morti. Pechino: "Gli Usa ostacolano i colloqui di pace ... Il Fatto Quotidiano

L'alto rappresentante della politica estera Ue Josep Borrell si recherà presto in Cina per una missione che punta ad esplorare in profondità la possibilità di un'azione cinese a favore della pace in ...Già nel marzo scorso, ad invasione ucraina appena iniziata ... Si sa solo che la Società di costruzioni militari (VSK MO), che dipende direttamente dal Ministero della Difesa, è in prima fila in ...