Italia-Inghilterra 1-2 | top e flop della sfida del Maradona

(Di venerdì 24 marzo 2023) Un’a due facce quella scesa in campo al, dove nel remakefinale di Wembley cede il passo all’ed inizia nel peggior modo possibile la marcia di avvicinamento ad Euro2024. Nel primo tempo gli azzurri sbagliano tutto o quasi, subiscono gli attacchi degli inglesi e concedono 2 gol totalmente evitabili a Rice e Kane, quest’ultimo dal dischetto. Nella ripresa, il moto d’orgoglio, di Retegui e di tutta la Nazionale, che accorcia le distanze, mette alle corde gli inglesi (che chiudono in 10 per l’espulsione di Shaw) grazie al cambio di modulo. Gli Azzurri, tuttavia, calciano poco in porta enon può che terminare con una sconfitta. I migliori Azzurri di ...

Leonardo Spinazzola, esterno della Nazionale, ha commentato la sconfitta degli azzurri contro l'Inghilterra. Leonardo Spinazzola, a Rai Sport, ha commentato la sconfitta dell'Italia contro gli inglesi. LE PAROLE - "Abbiamo preso due gol su calcio piazzato e meno male che Grealish a fine primo tempo non ha segnato. Così il commissario tecnico della nazionale, Roberto Mancini, ha potuto sostenere che il risultato più giusto di Italia-Inghilterra era il pari. Per l'ultima mezz'ora di gioco, funestata da un'espulsione...

Ha fatto gol al primo (e unico) vero tiro in porta, suo e dell'Italia. Mateo Retegui ha fatto centro al debutto con la maglia azzurra, come Orsolini contro l'Armenia nel 2019 a Palermo.