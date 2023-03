Volano i tetti | il tornado mai visto a Los Angeles

(Di giovedì 23 marzo 2023) Negli Stati Uniti unsi è abbattuto su un sobborgo di Los, a Montebello. Una persona è rimasta ferita. Ilsi è scatenato scoperchiando idegli edifici e sollevando in aria le auto. "Sicuramente non è qualcosa di comune per la regione", ha detto la meteorologa Rose Schoenfeld del servizio meteorologico.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : Volano i tetti: il #tornado mai visto a #LosAngeles #23marzo -

scoperchiati e detriti chenell'aria. Questi gli effetti di un tornado che ha colpito una città della California meridionale, mentre il maltempo nello Stato si fa sempre più minaccioso. ...Con i Volocopter si andrà in aeroporto daidei grattacieli cittadini, dalle stazioni ... se al posto delle auto che vanno su gomma ci saranno veicoli chea bassa quota, come in Blade ...... soprattutto per i giovani, comedi giustizia sociale e progresso, deve essere un imperativo ... anche al di là deidi spesa e delle piante organiche così come oggi determinate, come già ...

Los Angeles, il tornado fa paura: volano i tetti Il Tempo

Tetti scoperchiati e detriti che volano nell'aria. Questi gli effetti di un tornado che ha colpito una città della California meridionale, mentre il maltempo nello Stato si fa sempre più minaccioso.Tetti scoperchiati e detriti che volano nell'aria. (Sky Tg24 ) Il tornado si è scatenato scoperchiando i tetti degli edifici e sollevando in aria le auto. Una persona è rimasta ferita. (LaPresse) La ...