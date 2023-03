Osimhen via da Napoli? Beto tra i candidati per sostituirlo (Di giovedì 23 marzo 2023) Norberto Beto in cima alla lista dei possibili sostituti di Osimhen Il futuro di Victor Osimhen al Napoli è tutt’altro che assicurato. In estate i … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 23 marzo 2023) Norbertoin cima alla lista dei possibili sostituti diIl futuro di Victoralè tutt’altro che assicurato. In estate i … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... joseph05203429 : RT @FcInterNewsit: Serena: 'Via Osimhen? Fossi nel Napoli lo sostituirei con Lukaku' - Escoalbar95 : RT @ManuGuada369: Gli elogi su questa squadra si sprecano, perciò non mi dilungo. Cambiamo discorso: Osimhen via a 150 mln, Lozano e Ghosti… - Frankjuve2 : @JuglairMat @LoSpallettiano @drvcarys_ Tanto Osimhen andrà via dal Napoli anche se non va in B. Accetto scommesse.M… - zilianus1 : @drGraziArcazzo @Michele12545705 @realvarriale @sscnapoli @juventusfc Kvaratskhelia,il prossimo anno o gli danno pi… - ilmionapoli : Osimhen: “L’anno scorso è stata dura per me. Ora ho numeri pazzeschi! Spalletti con la mia stessa mentalità”… -