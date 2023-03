Calcio: Torneo 8 Nazioni Under 20, azzurrini pareggiano per 2-2 in Norvegia (Di giovedì 23 marzo 2023) Stavanger, 23 mar. -(Adnkronos) - Dopo tre vittorie e una sconfitta, per la Nazionale Under 20 ecco il primo pareggio nel Torneo 8 Nazioni. A Stavanger, per gli azzurrini è arrivato un 2-2 (giocando 50 minuti in 10 contro 11) che permette comunque di allungare a quattro la serie di risultati utili consecutivi e di trarre buone indicazioni in vista del Mondiale in programma in Indonesia tra due mesi. "La partita si è complicata con l'espulsione di Nasti, ma nonostante tutto i ragazzi sono stati bravi - il commento del tecnico Carmine Nunziata -. La Norvegia è una buona squadra, composta da giocatori classe 2002 mentre noi siamo un gruppo composto da ragazzi del 2003 e del 2004; l'anno di differenza, però, non si è visto. Non abbiamo quasi mai rischiato anche con l'uomo in meno: peccato aver preso il gol ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Stavanger, 23 mar. -(Adnkronos) - Dopo tre vittorie e una sconfitta, per la Nazionale20 ecco il primo pareggio nel. A Stavanger, per gliè arrivato un 2-2 (giocando 50 minuti in 10 contro 11) che permette comunque di allungare a quattro la serie di risultati utili consecutivi e di trarre buone indicazioni in vista del Mondiale in programma in Indonesia tra due mesi. "La partita si è complicata con l'espulsione di Nasti, ma nonostante tutto i ragazzi sono stati bravi - il commento del tecnico Carmine Nunziata -. Laè una buona squadra, composta da giocatori classe 2002 mentre noi siamo un gruppo composto da ragazzi del 2003 e del 2004; l'anno di differenza, però, non si è visto. Non abbiamo quasi mai rischiato anche con l'uomo in meno: peccato aver preso il gol ...

