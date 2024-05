Didì - il trailer del film di Sean Wang vincitore al Sundance Film Festival

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 14 maggio 2024) Il regista e sceneggiatore ha debuttato al celebre evento indie cinematografico con il suo primo lungometraggio. Ildel Premio del Pubblico all'ultimo, debutto alla regia di, è pronto per essere disponibile alla distribuzione in sala con l'uscita del. Ilesplora la vita quotidiana di un ragazzo taiwanese-americano che cresce a Fremont, in California, dove questioni di amicizia e possibili amori sembrano poter consumare ogni momento di vita. La narrazione è ambientata nel 2008 e ogni aspetto delracconta quell'epoca, dai messaggi su AIM all'ossessione per i Top 8 su MySpace fino alla ricerca di tutorial ...