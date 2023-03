(Di giovedì 23 marzo 2023) Tbilisi, 23 mar. - (Adnkronos) - L'attaccante nel Napoli Kvichaè stato ricevuto dalIlia II per il rito di benedizione della sua unione con laTavadze. Il 22enne talentoè stato accompagnato dalla sua famiglia ed è stato proprio il padre a rivelare che presto la coppia convolerà a, probabilmente al termine della stagione dopo l'Europeo Under 21, cuipotrebbe prendere parte.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : È una marcia trionfale senza precedenti nella storia del calcio italiano. Spettacolo e dominio assoluto anche a… - TV7Benevento : Calcio: Kvaratskhelia e la fidanzata Nitsa benedetti dal Patriarca georgiano, nozze in vista -… - sportli26181512 : Kvaratskhelia e la fidanzata Nitsa benedetti dal Patriarca georgiano: nozze in vista. FOTO: L'attaccante nel Napoli… - MarekNapoli : RT @cn1926it: #Ostigard: “Gioco poco nel #Napoli, ma marcare #Osimhen e #Kvaratskhelia vale quanto un match” - NCN_it : #Ostigard: ''Gioco poco? In allenamento marco #Kvaratskhelia e #Osimhen e traggo sempre qualcosa di positivo'' -

L'attaccante nel Napoli è stato ricevuto dal patriarca georgiano Ilia II per il rito di benedizione della sua unione con la fidanzata Nitsa Tavadze. La coppia dovrebbe sposarsi al termine della ...Questo primato è l'ennesima conferma del prezioso lavoro che ilNapoli ha svolto prima in ... Insigne e Koulibaly che il Napoli ha potuto mettere alla prova Kim,, Simeone. Tutti ...Ecco le sue parole: 'In Macedonia ilitaliano era il riferimento. Mi piaceva Totti, poi la ... Ma lo sono tutti Lobotka,, ce ne sono tanti. Anguissa, Di Lorenzo, Mario Rui. Se ...

"Napoli, Kvaratskhelia era del Siviglia ma Monchi rifiutò. Andrà in Premier" Corriere dello Sport

Queste le parole di Pablo Ceijas, nell'entourage di Khvicha Kvaratskhelia. Il calciatore del Napoli fu a un passo dalla Liga: «Ma il Siviglia era già coperto in quel ruolo e quindi il club non affondò ...Insieme a Kvaratskhelia in città è ovunque ... i giocatori che vengono a Napoli di solito ci restano per tanti anni. Questa città vive per il calcio e ci riempie di affetto. Sento in campo la ...