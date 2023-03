Stella McCartney sposa la sostenibilità: prima eco-tuta in “BioSequins” (Di martedì 21 marzo 2023) Life&People.it Elemento irrinunciabile, non solo nella moda femminile, usato da sempre per dare luce e iridescenza ai capi, sono sicuramente le paillettes, che per la prima volta fanno la loro comparsa in chiave completamente sostenibile e biodegradabile. Si tratta della splendida eco-tuta di Stella McCartney realizzata con BioSequins di Radiant Matter indossata da Cara Delevingne, modella, attrice, eco-attivista britannica, particolarmente legata alla maison. Bio-paillettes per un abito eco-sostenibile Eleganza, cura verso i dettagli e sostenibilità si uniscono in un all-in-one smanicato e aderente. Le BioSequins sono paillettes biologiche che si differenziano da quelle storiche per la completa assenza di plastica, metalli e coloranti chimici. Sono inoltre ... Leggi su lifeandpeople (Di martedì 21 marzo 2023) Life&People.it Elemento irrinunciabile, non solo nella moda femminile, usato da sempre per dare luce e iridescenza ai capi, sono sicuramente le paillettes, che per lavolta fanno la loro comparsa in chiave completamente sostenibile e biodegradabile. Si tratta della splendida eco-direalizzata condi Radiant Matter indossata da Cara Delevingne, modella, attrice, eco-attivista britannica, particolarmente legata alla maison. Bio-paillettes per un abito eco-sostenibile Eleganza, cura verso i dettagli esi uniscono in un all-in-one smanicato e aderente. Lesono paillettes biologiche che si differenziano da quelle storiche per la completa assenza di plastica, metalli e coloranti chimici. Sono inoltre ...

