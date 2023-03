Stabilità finanziaria e inflazione, due problemi distinti per la Bce (Di martedì 21 marzo 2023) In generale, tassi d’interesse alti non sono un problema per le banche, anzi sono una manna. Il ruolo principale delle banche, infatti, è quello di raccogliere risparmio a breve termine sot... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di martedì 21 marzo 2023) In generale, tassi d’interesse alti non sono un problema per le banche, anzi sono una manna. Il ruolo principale delle banche, infatti, è quello di raccogliere risparmio a breve termine sot... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... classcnbc : #Lagarde, #Bce: se le #banche avranno bisogno, noi le aiuteremo La Bce è pronta a rispondere per preservare la sta… - Rinaldi_euro : Dibattito sul fallimento della Silicon Valley Bank e implicazione per la stabilità finanziaria in Europa. Mio inter… - TazioTassini : RT @classcnbc: #Lagarde, #Bce: se le #banche avranno bisogno, noi le aiuteremo La Bce è pronta a rispondere per preservare la stabilità fi… - bizcommunityit : Bce, Lagarde: le #banche della zona euro sono capitalizzate a sufficienza. Pronti a fornire liquidità se necessario… - aldomariasticaz : RT @GAMMilan: Come in #HotelCalifornia degli #Eagles non si esce dai problemi causati da anni di #tassi a zero, si restringe il sentiero de… -

Politiche obsolete/ Se le banche centrali non fermano l'inflazione E dunque che rischiamo una crisi finanziaria che avremmo potuto evitare. L'alternativa è quella che ... E di rendere obsolete le istituzioni alle quali affidiamo quel poco di stabilità che ci è rimasta. ... Lagarde versione Draghi. Superliquidità alle banche e frena sui rialzi dei tassi BRUXELLES - La Svizzera si è mossa bene nella crisi di Credit Suisse . Ma la Bce è pronta a intervenire . Per la stabilità finanziaria dell'euro, per la liquidità delle banche e anche per evitare tensioni sui mercati. La presidente della Banca Centrale europea, Christine Lagarde, cerca di rassicurare gli ... Tonfo di Credit Suisse, Lagarde rassicura i mercati "Chiaramente le tensioni sulla stabilità finanziaria potrebbero avere un impatto sulla domanda e potrebbero effettivamente svolgere parte del lavoro che altrimenti sarebbe svolto dalla politica monetaria e dai rialzi dei tassi d'... E dunque che rischiamo una crisiche avremmo potuto evitare. L'alternativa è quella che ... E di rendere obsolete le istituzioni alle quali affidiamo quel poco diche ci è rimasta. ...BRUXELLES - La Svizzera si è mossa bene nella crisi di Credit Suisse . Ma la Bce è pronta a intervenire . Per ladell'euro, per la liquidità delle banche e anche per evitare tensioni sui mercati. La presidente della Banca Centrale europea, Christine Lagarde, cerca di rassicurare gli ..."Chiaramente le tensioni sullapotrebbero avere un impatto sulla domanda e potrebbero effettivamente svolgere parte del lavoro che altrimenti sarebbe svolto dalla politica monetaria e dai rialzi dei tassi d'... Bce pronta a fornire liquidità. Obiettivo: la stabilità finanziaria dell'eurozona AGI - Agenzia Italia