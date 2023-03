Vai agli ultimi Twett sull'argomento... laregione : Il Kenya s'infiamma per il carovita, scontri e lacrimogeni -

Un preannunciato corteo dell'opposizione ha paralizzato la capitale del, con attivita' commerciali e scuole chiuse, giovani in fermento e forze dell'ordine in assetto antisommossa 21 marzo 2023... intervista doppia: 'Noi due, amiche inseparabili a Citofonare Rai2' Paola Perego, vacanza da sogno incon il nipote Pietro: 'Come ve lo spiego' Il Natale in'Bagnati dal sole', ha ...... intervista doppia: 'Noi due, amiche inseparabili a Citofonare Rai2' Paola Perego, vacanza da sogno incon il nipote Pietro: 'Come ve lo spiego' Il Natale in'Bagnati dal sole', ha ...

Il Kenya s'infiamma per il carovita, scontri e lacrimogeni - Il Sole 24 ... Il Sole 24 ORE

Scontri, spari, lacrimogeni, un ferito e quattro parlamentari arrestati: le proteste contro il carovita sono sfociate in una giornata di violenze ...