Da un anti-Parkinson speranza contro l' Alzheimer

(Di martedì 21 marzo 2023) Milano, 21 mar. (Adnkronos Salute) - Da un farmaco, già approvato, speranzela malattia di. Si chiama rotigotina ed è al centro di uno studio internazionale di fase 3 coordinato dalla Fondazione Santa Lucia Irccs di Roma, scelta dall'organizzazione no-profitDrug Discovery Foundation (Addf) per guidare il trial multicentrico che coinvolgerà 350 pazienti. La ricerca, sostenuta da Addf con 3,5 milioni di dollari, si basa sugli studi sulla rotigotina condotti dall'équipe del neurologo Giacomo Koch, professore ordinario dell'Università di Ferrara e ricercatore presso la Fondazione Santa Lucia, che hanno prodotto risultati positivi - ricorda l'Irccs capitolino in una nota - mostrando un miglioramento nelle funzioni cognitive in persone con malattia di ...