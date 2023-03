Tennis | Paolo Bertolucci lapidario | “Non vi sfiora che Alcaraz sia più forte di Sinner? 4000 punti di differenza…”

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 marzo 2023) Non ci sono dubbi che il confronto tra Carlose Janniksia uno dei temi presenti e futuri delmondiale. Le sfide sempre lottate e di pregevole fattura hanno creato qualcosa che può ricordare i confronti tra i mostri sacri dello sport con racchetta e pallina, ma chiaramente ci sono delle sostanziali differenze. Alla prova dei fatti,ha vinto molto di più al momento ed è il n.1 del mondo da questa settimana, essendosi imposto in maniera autorevole nel Masters1000 di Indian Wells, battendo proprionelle semifinali di questo torneo. Se si facesse quindi un ragionamento esclusivamente sulla base di cosa abbiano ottenuto finora i dueti, la sfida non avrebbe ragion di essere. Tuttavia, la carica emotiva che accompagnaè ...