Francesca Tocca è incinta? La ballerina svela la verità sul gossip

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IncontriClub : Amici 22, Francesca Tocca non balla: i dubbi del pubblico in rete - MCalcioNews : Amici 22, Francesca Tocca incinta? Lei svela qual è la verità - IsaeChia : #Amici22, Francesca Tocca incinta? Lei svela qual è la verità Dopo la sua apparizione sul palco del serale si era… - commentatrice10 : RT @amicii_news: Francesca Tocca smentisce di essere incinta. #Amici22 - giulianabianco4 : RT @amicii_news: Francesca Tocca smentisce di essere incinta. #Amici22 -

Oltre alle esibizioni e alle eliminazioni, ha fatto chiacchierare sul web un rumors riguardo alla possibile gravidanza della ballerina, sia per la scelta dell'abito sia per la sua ...... ma questa giustificazione diventa veramente ridicola, visto che la sostitutaFenoglio ha ... Nello sport, una tra le regole storiche, dice: ".la squadra che vince non si, mentre quella ...Nessuna gravidanza per: arriva la smentita dai ...

Amici, Francesca Tocca è incinta Today.it

Francesca Tocca non è incinta, ce lo ha comunicato direttamente lei con un post sui social. Smentisce la crisi con Raimondo Todaro ( di cui in molti avevano parlato) e smentisce anche la notizia che e ...Francesca Tocca, nell'ultima puntata di Amici andata in onda domenica, non l'abbiamo vista ballare: è incinta