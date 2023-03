Italia, Mancini ne convoca 30: ci sono Meret, Di Lorenzo e Politano (Di venerdì 17 marzo 2023) Dopo quattro mesi torna in campo la Nazionale, che da campione d’Europa in carica inizia il suo cammino nelle qualificazioni a Euro 2024. Gli Azzurri ripartono da Napoli con la sfida all’avversaria più temibile del girone, l’Inghilterra, (Stadio ‘Diego Armando Maradona’, giovedì 23 marzo – ore 20.45) per poi affrontare in trasferta Malta (Ta’ Qali Stadium, domenica 26 marzo – ore 20.45). Due match che aprono un 2023 ricco di impegni, dalle qualificazioni al torneo continentale che si disputerà il prossimo anno in Germania (il girone, in cui sono inserite anche Ucraina e Macedonia del Nord, si concluderà a novembre), alle Finals di Nations League in programma a metà giugno nei Paesi Bassi. Il commissario tecnico Roberto Mancini ha convocato 30 calciatori, che si raduneranno domenica 19 marzo al Centro Tecnico Federale di Coverciano: ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 17 marzo 2023) Dopo quattro mesi torna in campo la Nazionale, che da campione d’Europa in carica inizia il suo cammino nelle qualificazioni a Euro 2024. Gli Azzurri ripartono da Napoli con la sfida all’avversaria più temibile del girone, l’Inghilterra, (Stadio ‘Diego Armando Maradona’, giovedì 23 marzo – ore 20.45) per poi affrontare in trasferta Malta (Ta’ Qali Stadium, domenica 26 marzo – ore 20.45). Due match che aprono un 2023 ricco di impegni, dalle qualificazioni al torneo continentale che si disputerà il prossimo anno in Germania (il girone, in cuiinserite anche Ucraina e Macedonia del Nord, si concluderà a novembre), alle Finals di Nations League in programma a metà giugno nei Paesi Bassi. Il commissario tecnico Robertohato 30 calciatori, che si raduneranno domenica 19 marzo al Centro Tecnico Federale di Coverciano: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SBKreal : RT @NicoSchira: Prima volta in Nazionale per il portiere Wladimiro #Falcone (Lecce) e il centrale Alessandro #Buongiorno. Solo loro le new… - FcInterNewsit : Italia, arriva la lista dei convocati di Mancini: torna in azzurro Matteo Darmian. Con lui altri 3 interisti - ValerioCanuzzi : Tornano gli impegni della #Nazionale. In vista delle sfide contro #Inghilterra e #Malta, valide per la qualificazio… - iuiu87 : Roberto #Mancini richiama Alessio #Romagnoli con l’#Italia dopo tre anni. La sua ultima convocazione fu nel novemb… - mari8___ : RT @drvcarys_: Mancini letteralmente il più grande clown che si lamenta che in Italia i giovani non vengono coltivati come all’estero e poi… -