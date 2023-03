Il primo a prenderla male, da storico fan del croato, è Fabrizio. Il cronista di fede ... 'Palesemente svogliato da mesi, come il suo compagno di merendeun anno prima, vada fuori dalle ...Dopo aver ingaggiato Ivan, Antonio Conte vuole continuare a fare spese in casa Inter. Non è ...sembrano essere stanchi di questa situazione come spiega anche il giornalista Fabrizio: '...Il primo a prenderla male, da storico fan del croato, è Fabrizio. Il cronista di fede ... 'Palesemente svogliato da mesi, come il suo compagno di merendeun anno prima, vada fuori dalle ...

Biasin: «Perisic, Hakimi, Conte, Lukaku* via per scelta. Nessuno…» Inter-News.it

Rcs Mediagroup si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione libera e accessibile fa ...