Stipendi: operai, impiegati e dirigenti guadagnano il 10% in più delle colleghe (Di domenica 5 marzo 2023) Ancora alto il gap di Stipendio tra uomini e donne secondo Odm Consulting. Le differenze interessano tutti gli inquadramenti dagli operai ai manager con picchi tra i dirigenti: fino 13 mila euro di scarto Leggi su corriere (Di domenica 5 marzo 2023) Ancora alto il gap dio tra uomini e donne secondo Odm Consulting. Le differenze interessano tutti gli inquadramenti dagliai manager con picchi tra i: fino 13 mila euro di scarto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? Brunello Cucinelli ha annunciato l'intenzione di aumentare del 20% gli stipendi di sarte e operai, che in alcuni… - borghi_claudio : @Aquilonian23 @84enigma84 Se si spendono 100 miliardi si può scegliere se sia meglio far rifare la facciata ad un c… - newsfinanza : Stipendi, operai, impiegati e dirigenti guadagnano il 10% in più delle colleghe - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Stipendi: operai, impiegati e dirigenti guadagnano il 10 per cento in più delle colleghe - Alexia70__ : RT @Gino77979871: @lorenzlu @Alexia70__ @cecilia_strada Avete dimenticato che renzi si fece dare i soldi ,dalla UE ,quanto a aumento di 78… -