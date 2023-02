Sci alpino | startlist combinata femminile Mondiali 2023 | orari | programma | tv | streaming | pettorali delle italiane

(Di domenica 5 febbraio 2023) Lunedì 6 febbraio inizieranno idi sci. Ad aprire le danze sarà lasulla pista di Meribel (Francia), saranno le ragazze a fronteggiarsi a viso aperto per la conquistaprime medaglie di questa manifestazione. Appuntamento alle ore 11.00 con il superG, mentre alle ore 14.30 si disputerà lo slalom. La grande favorita della vigilia sembra essere la statunitense Mikaela Shiffrin. L’Italia si gioca chance importanti soprattutto con Federica Brignone (bronzo alle ultime Olimpiadi), mentre Sofia Goggia userà questa gara per provare il superG. Spazio anche a Marta Bassino ed Elena Curtoni. Le altre atlete di riferimento sono le svizzera Michelle Gisin e Wendy Holdener, le austriache Franziska Gritsch e Ramona Siebenhofer. Da non sottovalutare la ...

Da domani in pista scenderà un'altra testimonial della Valle d'Aosta, Federica Brignone, impegnata nella Combinata a squadra dei Campionati del Mondo didi Méribel/Courchevel, in Francia. ...Quest'ultima si dice ottimista: "Sto bene, è stato un gennaio abbastanza travagliato, sono stata un po' al caldo per cercare, cerchiamo di mettere pressone sulloesterno, e tirare le curve bene - ...

Coppa del Mondo - Alex Vinatzer e un finale rocambolesco in slalom: si stende alle ultime porte ma arriva al traguardo Eurosport IT

LIVE Sci alpino, Slalom Chamonix 2023 in DIRETTA: Zenhaeusern torna al successo! Ginnis e Yule sul podio, Vinatzer: un ottavo posto che dà fiducia OA Sport

Sci alpino, Coppa del Mondo maschile 2022/2023: classifica aggiornata dopo slalom Chamonix SPORTFACE.IT

Slalom a Chamonix: vince Zenhaeusern, per l'Azzurro Vinatzer ottavo posto RaiNews

Sarà la combinata femminile ad aprire i Mondiali di sci alpino di Courchevel/Meribel. La rassegna iridata francese prende il via con una specialità che non si disputa in Coppa del Mondo… Leggi ...La manifestazione iridata si svolge a Meribel e Courchevel, in Francia, dal 6 al 19 febbraio: si tratta della 47a edizione ...