Massimiliano Sestito | le immagini dell’arresto del killer della ‘ndrangheta evaso – Il video

(Di sabato 4 febbraio 2023)dai domiciliari a Pero, nel milanese, lo scorso 30 gennaio,entra nella macchina dei carabinieri che lo hanno arrestato. Il notoè stato rintracciato e catturato dai militari alla Stazione Circumvesuviana di Sant’Anastasia, in provincia di Napoli. 52 anni,è stato condannato in appello a 30 anni per l’assassinio di un carabiniere, l’appuntato Renato Lio, 35 anni, lo scorso 20 agosto 1991 durante un posto di blocco a Soverato, in provincia di Catanzaro. A suo carico anche un’altra condanna per l’omicidio di Vincenzo Femia, ritenuto il referente sul territorio di Romacosca calabrese Nirta di San Luca, assassinato a Roma il 24 gennaio 2013. Il tuo browser non ...

'Complimenti all'Arma dei Carabinieri per la cattura di, pericoloso esponente della 'ndrangheta evaso dagli arresti domiciliari lo scorso 30 gennaio', ha dichiarato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sottolineando 'l'...

I carabinieri di Milano, Napoli e Cercola lo hanno catturato nel tardo pomeriggio di oggi alla stazione Circumvesuviana.