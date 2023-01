ilmessaggero.it

Il rischio tumore L'omeprazolo è uno dei farmaci più venduti ine, nel 2015, è diventato il farmaco più consumato, con oltre 50 milioni di confezioni vendute. Uno studio condotto dal ...Dopo un anno a Old Trafford va in prestito inal Real Saragozza per poi tornare allo United ... Sidal calcio giocato a inizio novembre 2022, dopo aver giocato tra club e nazionale 667 ... Spagna ritira dal mercato un lotto di un farmaco per lo stomaco: tutti i rischi legati al consumo L'Agenzia spagnola per i medicinali e i prodotti sanitari (AEMPS), sotto il Ministero della Salute, ha chiesto il ritiro di un lotto del più popolare protettore dello ...L'Agenzia spagnola per i medicinali e i prodotti sanitari (AEMPS), sotto il Ministero della Salute, ha chiesto il ritiro di un lotto del più popolare protettore dello ...