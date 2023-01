Bologna | Sansone out 3-4 settimane | Zirkzee in gruppo

(Di martedì 17 gennaio 2023) Ildi Thiago Motta è al lavoro per preparare la sfida contro la Lazio, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2022/2023. I rossoblù hanno svolto oggi una seduta tattica e prove di conclusioni a rete. Joshuaè rientrato ine si è allenato regolarmente con i compagni, mentre per Federico Ravaglia è stato il promo giorno con la squadra. Terapie per Lorenzo De Silvestri, Kevin Bonifazi e Marko Arnautovic. Nicolanel corso della partita di Udine ha riportato “una frattura scomposta del quinto dito del piede destro: i tempi di recupero sono di 3-4”. SportFace.

La Gazzetta dello Sport

Frattura scomposta del quinto dito del piede destro per l'attaccante rossoblùal lavoro per preparare la sfida di giovedì in casa della Lazio e valida per gli ottavi di ..., ...Si ferma Nicolain casa, come comunicato dallo stesso club rossoblù. I tempi di recupero Nicoladovrà rimanere fermo per circa un mese. L'attaccante del, come confermato dal club, ha ... Sansone: "Motta mi disse di andarmene, ora l'ho convinto. E papà mi porta fortuna" Brutte notizie per Thiago Motta che dovrà fare a meno di Nicola Sansone per circa un mese. Il calciatore ha infatti riportato una frattura scomposta al piede destro dopo la gara vinta ...Frattura scomposta del quinto dito del piede destro per l'attaccante rossoblù BOLOGNA (ITALPRESS ... austriaco che fra una settimana dovrebbe tornare a disposizione. Nicola Sansone, invece, nel corso ...