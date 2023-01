Bordin | A Milano non abbiamo visto il solito Napoli ma il vantaggio è ancora importante

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 7 gennaio 2023) Roberto, ex calciatore e capitano del, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live. Queste le sue parole: "Anonil”. La squadra di Spalletti ci ha abituati, quest’anno, a grandi prestazioni. Così non è stato a San Siro, contro un avversario molto forte, ben preparato, che è riuscito a creare diversi problemi ad una squadra, quella azzurra, che è sembrata l’ombra di sé stessa. -afferma- Sono sicuro che Spalletti riuscirà a ricreare in fretta quelle motivazioni all’interno del gruppo che erano alla base dei successi di questi ragazzi prima del Mondiale. -prosegue- I tifosi delhanno sempre una marcia in più rispetto a tutti quanti gli ...