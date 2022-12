Verini | ' Celebrare fascismo e fascisti è offensivo ma Meloni ipocrita lascia fare'

Globalist.it

All'attacco anche il senatore Walter: 'fascismo e fascisti, come fanno La Russa, Rauti, è offensivo per l'Italia democratica'. Sull'onda anche Emanuele Fiano: 'In questi giorni l'...fascismo e fascisti, come fanno La Russa, Rauti , è offensivo per l'Italia democratica. ... Lo scrive in un tweet il senatore del Pd, WalterIl senatore del Pd, Walter Verini contro La Russa e Isabella Rauti che hanno celebrato il Movimento sociale Italiano fondato dai repubblichini fascisti nel dopoguerra ...I post per ricordare la fondazione del Movimento sociale italiano, costituito il 26 dicembre del 1946, ricompattano la sinistra che non manca ...