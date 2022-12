Volley | Serie A1 femminile | Novara e Milano possono “approfittare” dell’assenza di Conegliano | Scandicci chiamata al test Bergamo

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 dicembre 2022) La stagione dellaA1 disi appresta a raggiungere il giro di boa. Nel weekend si terrà la dodicesima giornata, la penultima del girone d’andata, con l’ultima che si terrà interamente nella giornata di Santo Stefano, il 26 dicembre. Con la capolistaimpegnata in Turchia per il Mondiale per club, chi insegue ha un’opportunità sicuramente molto ghiotta di ridurre il gap in classifica. La più diretta inseguitrice è, unica squadra in grado di battere le venete in stagione finora. Le toscane sono però chiamate ad un impegno molto insidioso, in trasferta contro unain grande forma. Le lombarde hanno perso una sola partita nell’ultimo mese (l’inopinata sconfitta al tie-break contro Macerata) e potranno contare su Khalia Lanier e Giorgia ...