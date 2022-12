Fedez | ecco il video del nuovo singolo Crisi di Stato

In copertinasi mostra a petto nudo, "ripulito" dai suoi tanti tatuaggi. Sulla cover di "Crisi di Stato"è ritratto a torso nudo senza tatuaggi e solo la cicatrice dell'intervento subito ...che trucco ha utilizzato e il motivo per il quale ha coperto i suoi magnifici tattoo. Photo Credits: Jule Hering, per gentile concessione Sky TV; music: 'Buddy' from Bensound.comFedez sale sul palco della finale di X Factor e lascia di stucco tutti i telespettatori per quel suo essersi presentato “diverso”: senza tatuaggi. Il rapper, infatti, prima di salire ...Orietta Berti sembra non volersi fermare più! La cantante sembra non voler abbandonare la fama e la televisione. Dopo aver partecipato al Festival di Sanremo nel 2021, fatto uscire un singolo con Fede ...