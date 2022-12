Cinquantesimo anniversario dalla costituzione di Federconfidi | evento a Roma

(Di venerdì 9 dicembre 2022) In occasione deldi, la federazione che riunisce i sedici Confidi di area confindustriale, è stato organizzato su iniziativa della Vice Presidente del Senato Anna Rossomando e con il Patrocinio del Senato della Repubblica, un Seminario Nazionale dal titolo “, mezzo secolo di storia di credito e garanzie”, in programma per la giornata di giovedì, 15 dicembre 2022, alle ore 9:30, a, nella Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva (Piazza della Minerva, 38). I lavori si apriranno con il saluto istituzionale della Sen. Anna Rossomando, Vice Presidente del Senato e, a seguire, con la relazione del Presidente diRosario Caputo. Dopo gli ...

AbitareaRoma

L'evento nella Capitale In occasione deldalla costituzione di Federconfidi, la federazione che riunisce i sedici Confidi di area confindustriale, è stato organizzato su iniziativa della vice presidente del Senato ...... ma che in occasione delapre le sue porte al pubblico mondiale. Celebrato il 50° anniversario del Sunia Il Santo Padre ha ricevuto il Movimento Cristiano Lavoratori in occasione del cinquantesimo anniversario dalla fondazione ...(Adnkronos) - In occasione del cinquantesimo anniversario dalla costituzione di Federconfidi, la federazione che riunisce i sedici Confidi di area confindustriale, è stato organizzato su iniziativa de ...