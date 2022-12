Il corteggiatore della Tataranni si innamora della figlia di Malinconico nel film tv ‘Diversi come due Gocce d’Acqua’ Purchè finisca bene…

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Chiara Celotto e Alessio Lapice Dopo la scorpacciata di partite di calcio, per Rai 1 è tempo di tornare nella comfort zone di Rai Fiction e, dato il periodo in cui si deve essere tutti più buoni, non poteva che affidarsi a storie rigorosamente a lieto fine. Spazio dunque al nuovo ciclo ditvBene, composto da quattro titoli; il primo, Diversidued’Acqua, debutta questa sera alle 21.25 e avrà per protagonisti principali l’ispettore Calogiuri di Imma– Sostituto Procuratore, ovvero Alessio Lapice, e Chiara Celotto, giàdi Vincenzo– Avvocato d’Insuccesso. I loro due personaggi, Gaetano e Sharon, saranno al centro di un Pretty Woman all’italiana, una storia d’amore e di differenze sociali ...