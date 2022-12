Concorso Autorità nazionale anticorruzione | bando | come candidarsi e requisiti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Pubblicato in Gazzetta Ufficiale ilper l’. Ilconcorsuale è volto alla ricerca di 20 figure professionali per il ruolo di funzionario. La tipologia contrattuale è a tempo indeterminato mentre il limite ultimo per inoltrare la domanda è previsto per il 5 gennaio del 2023. Cerchiamo adesso di capire quali sono iperfare per inoltrare la domanda.Ministero dell’Interno, 800 assunzioni nel 2023: quali sono le posizioni aperte: figure professionali eVenti le figure professionali ricercate, così ripartite: 12 funzionari ...