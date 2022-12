Salerno | tragica fatalità | doppia morte in centro

Leggi su anteprima24

(Di martedì 6 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDue morti, presumibilmente per cause naturali anche se in entrambi i casi sono in corso ulteriori accertamenti, per una fatale coincidenza sono avvenute entrambe neldella città di. La prima riguarda C.G., 59 anni, salernitano: secondo la prima ricostruzione avvenuta per opera dei vigili urbani di, l’uomo stava correndo quando avrebbe accusato un malore. Alcuni testimoni avrebbero lamentato ritardi nell’attivo dei mezzi di soccorso e l’assenza di un medico rianimatori a bordo. A peggiorare la situazione l’allarme a poca distanza sul Corso Vittorio Emanuele, all’altezza della galleria Capitol , dove un’altra persona è deceduta. Sul posto la polizia per i rilievi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.