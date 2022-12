Giroud | 'Mbappé è il miglior attaccante col quale ho giocato | e può migliorare ancora'

(Di martedì 6 dicembre 2022) Protagonista del Mondiale in Qatar con la maglia della Francia, Olivierha fatto un primo bilancio del torneo in conferenza stampa: "Non...

' Non c'è nessuna eccessiva sicurezza in noi, siano tranquilli e fiduciosi, conosciamo le nostre qualità, affronteremo una grande squadra conme l'Inghilterra'. Parola di Olivier, attaccante della Francia e del Milan, in vista dei quarti di finale contro l'Inghilterra ai Mondiali in Qatar. Poi spiega: ' Penso che siamo andatao molte bene dall'inizio del torneo. Siamo ...Chance anche per Olivier, connazionale di, il quale fin qui ha messo tre volte la firma nella rassegna in Qatar: per lui la vittoria della classifica marcatori, riporta Agipronews, si ...